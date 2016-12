Ghana: Affaire Sankara - Rawlings entendu à Accra

Cher Wambi,

C'est un long week-end qui s'annonce avec le 11-Décembre qui a lieu cette année, comme tu le sais, à Kaya. Cette fête légale tombant dimanche, le lendemain lundi est donc chômé et payé pour les travailleurs du public et du privé qui enchaîneront avec mardi puisque le Maouloud, qui commémore la naissance du Prophète Mahomet, est prévu dans la nuit du 12 au 13. Nul doute donc que le 21 de Laye qui se tient ce dimanche sera pris d'assaut par les nombreux citadins en quête de décor champêtre et de viandes, disons, particulières.

Je devrais d'ailleurs être des vôtres surtout que j'ai une bonne raison de venir prendre l'air. J'ai en effet été décoré hier jeudi dans le cadre des festivités de la fête nationale, et je me dois bien de venir partager quelques calebassées du bon dolo de Yempoaka avec vous. Le temps de récupérer de ma fatigue. On m'avait dit que, malgré les efforts méritoires des organisations pour faire les choses proprement, recevoir cette distinction était une véritable épreuve, mais n'ayant jamais été décoré auparavant, je me disais que, comme toujours, les gens exagéraient. Et pourtant.

Cher cousin, j'en ai d'abord eu un petit aperçu le mercredi puisque, avant le jour-J, il y avait une répétition pour permettre aux récipiendaires de localiser déjà leur place et d'avoir des informations pratiques. Mais l'avant-goût fut déjà éprouvant pour beaucoup, notamment pour les gens du 3e âge et certains qui avaient des problèmes de santé.

Quand j'ai vu par exemple un Halidou Ouédraogo, un Issaka Luc Kourouma qui ont des difficultés motrices, ou cette dame en fauteuil roulant se traîner littéralement, je me suis demandé si on n'aurait pas pu installer les « cas difficiles » avant de faire l'appel général pour le reste du contingent. Et que dire de ce soleil qui, à partir de 10h, a commencé à se faire sentir ? Commentaire d'un de mes voisins : « On en aura pour notre grade », qu'on soit élevé à la dignité de Chevalier, d'Officier, de Commandeur ou de Grand-Croix.

En fait, il n'avait encore rien vu, puisque hier, c'est à 14h que les centaines de distingués étaient convoqués, et un soleil de 14h, même en décembre, reste un soleil de 14h. Du coup ce qui devait être une joie devient très vite un supplice pour beaucoup. N'est-ce pas possible d'installer des tentes pour soulager les souffrances de ces pauvres décorés ou, carrément, de faire la cérémonie dans un endroit couvert et « fêfêtisé » telle la salle des Banquets de Ouaga 2000. En tout cas, cher Wambi, j'ai eu ma breloque, mais à quel prix ! La Grande Chancellerie des Ordres nationaux et la présidence du Faso gagneraient vraiment à se pencher sur cette question, car si la reconnaissance de la nation à ces femmes et hommes méritants doit se transformer en calvaire pour eux...

Cher Wambi, c'est donc maintenant acté. Par 86 voix pour, 33 contre et 4 bulletins nuls, l'Assemblée nationale, réunie en plénière mardi, a levé l'immunité parlementaire du député CDP Salifou Sawadogo sur demande de la justice militaire qui veut l'entendre pour sa présumée implication active dans le coup d'Etat du général Gilbert Diendéré en septembre 2015. Après la saisine du ministre de la Défense, le Législatif avait, tu te rappelles, formé un comité ad hoc de quinze membres pour entendre l'ancien ministre de Blaise Compaoré et c'est suite à son rapport que la Plénière s'est réunie. Maintenant que le parapluie immunitaire est levé, son sort est entre les mains du juge d'instruction François Yaméogo qui devrait l'auditionner incessamment.

Tu me presses du reste, cher cousin, de te dire ce qu'est cette immunité dont on parle tant depuis de longues semaines. Eh ! bien, sache que, étymologiquement, le mot dérive du latin « immunitas » qui signifie « exemption, dispense, franchise, remise » : il s'agit donc d'un avantage, d'une prérogative ou d'un privilège accordés à certaines personnes (parlementaires, diplomates, présidents... » par la loi qui proscrit dans des circonstances précises qu'elles soient inquiétées par la justice et qui les protège donc dans le cadre et la durée de leur mandat. On ne peut donc pas aller les prendre comme un vulgaire buveur de dolo de Laye, c'est pourquoi il a fallu d'abord briser le « paratonnerre » judiciaire de l'honorable pour qu'il puisse être entendu.

Cher Wambi, depuis le début du mois de décembre, des informations faisaient état de ce que l'expert allemand commis à la tâche pour certifier l'authenticité des présumées écoutes entre Guillaume Soro et Djibrill Bassolé a remis ses conclusions à la justice militaire.

Mais depuis, c'était l'omerta sur les résultats de l'expertise au point que certains ont trouvé ce silence assez suspect. On a même entendu dire, cher cousin, que le juge d'instruction est allé au Ghana pour une contre-expertise des fameuses écoutes. Il n'en est rien. Le déplacement du magistrat militaire et de son greffier s'inscrivait dans le cadre de l'instruction du dossier Thomas Sankara. En effet, le commandant François Yaméogo était à Accra pour auditionner l'ancien président John Rawlings, ami du défunt Thomas Sankara.

Non seulement l'ancien pilote d'avion, au moment de l'assassinat du leader de la Révolution burkinabè, était aux affaires et pourrait de ce fait contribuer à la manifestation de la vérité avec des éléments dont il a pu disposer mais également lors de son récent séjour à Ouaga pour le projet de mémorial Thomas Sankara, il aurait fait des déclarations publiques qui intéressaient le juge d'instruction.

Le magistrat militaire est maintenant de retour à Ouaga depuis quelques jours et a même adressé des correspondances aux avocats de Djibril Bassolé pour le 14 décembre en vue sans doute de rendre enfin officiels les résultats de l'expertise sur les écoutes téléphoniques entre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne et le général de gendarmerie.

Cher Wambi, je ne sais pas si c'est l'appel des brochettes au koura-koura qui a été si fort que Tipoko l'Intrigante est déjà dans la capitale du Sanmatenga pour le 11-Décembre, mais cette semaine, son carnet secret est presque vide. Je te propose néanmoins ces quelques éléments qu'elle a pu y consigner avant de disparaître dans la nature.

- Un an que Roch Marc Christian Kaboré est installé au palais de Kosyam. Mais l'espoir suscité par son arrivée aux affaires tarde à se concrétiser. C'est pourquoi la table ronde des bailleurs de fonds tenue à Paris les 7 et 8 décembre 2016 était attendue tant les Burkinabè rêvent de lendemains meilleurs avec le financement du Plan national de développement économique et social (PNDES) que le gouvernement veut mettre en œuvre pour la relance économique, le développement du secteur privé et la lutte contre la pauvreté.

Pour cela, l'équipe de Paul Kaba Thiéba était au four et au moulin pour mobiliser le maximum de partenaires techniques et financiers (PTF). L'enjeu était tel que le chef de l'Etat lui-même a finalement fait le déplacement pour l'ouverture des travaux. Un voyage surprise, pourrait-on dire, puisque le locataire de Kosyam n'était pas annoncé à ce rendez-vous. Dans la Lettre pour Laye de vendredi dernier, nous écrivions d'ailleurs que Roch devait se retrousser les manches, remonter et peser de tout son poids, de toute son autorité et de son aura face à des bailleurs de fonds qui n'investissent pas par charité chrétienne.

Sans doute, sur notre insistance, le président du Faso a dû se résoudre à payer de sa personne pour être présent à cette table ronde. Du reste, c'est lui que les Burkinabè ont élu pour cinq ans et non Paul Kaba Thiéba. Paris valait bien le déplacement, et c'est un chef d'Etat heureux qui est rentré au bercail avant la fin de la réunion avec 8 000 milliards de francs CFA dans son escarcelle dès le premier jour en attendant les financements des acteurs du secteur privé.

Le financement total recherché pour le PNDES, rappelons-le, est évalué à 15 000 milliards de francs CFA, mais le Burkina avait besoin de la contribution des partenaires bilatéraux et multilatéraux à hauteur de 5 000 milliards de francs CFA, soit 36%, le reste (64%) devant être financé par les ressources propres de l'Etat.

Comme quoi, quand on vous lave le dos, il faut vous laver le visage. On peut donc affirmer que la table ronde a été un franc-succès. Avec la cagnotte ainsi récoltée, le gouvernement a reçu une enveloppe au-delà de ses attentes. Aux dernières nouvelles, avec les promesses du secteur privé, ce sont au total 18 000 milliards que l'équipe de Paul Kaba Thiéba a pu obtenir, un montant qui dépasse même le financement global du plan. On ne pouvait pas espérer mieux.

Toutefois, il faut se garder de crier victoire, car ce sont des annonces et intentions de financement. Entre les promesses de contributions et le décaissement, il peut s'écouler des mois, voire des années. Il faut donc espérer des décaissements rapides pour que le président du Faso puisse dérouler son plan concocté pour le décollage du Burkina.

C'est pourquoi l'exécutif doit avoir le triomphe modeste et bien communiquer sur cette affaire, car les chiffres donnés ne sont pas un « gombo » frais prêt à être consommé. Il est important de tenir un langage franc et sincère pour ne pas faire monter le mercure social déjà surchauffé par des revendications tous azimuts.

- Les travailleurs licenciés de la Société africaine de pneumatique (SAP) ne semblent toujours pas au bout de leur peine ; eux qui n'ont pas encore obtenu gain de cause après leur dernière requête devant la Cour de cassation. Licenciés depuis 2008, les 101 employés dans la société de fabrique de pneus et de chambres à air installée dans la zone industrielle de Bobo avaient, on se le rappelle, saisi le tribunal du travail pour licenciement abusif. Ils obtiendront gain de cause. Leur ex-employeur, la SAP, va interjeter appel et l'affaire sera de nouveau jugée, cette fois par la Cour d'appel en 2012. Mais le verdict rendu était loin de répondre à l'attente des plaignants, qui jugeaient insignifiantes les indemnités qu'ils devraient percevoir à l'issue du procès.

C'est ainsi qu'ils vont poursuivre leur démarche, cette fois au niveau de la Cour de cassation. Mais selon leurs dires, l'avocat commis à la tâche ne semblait pas jouer franc-jeu ; ce qui les obligera à saisir un autre cabinet qui se chargea de déposer la requête auprès de la Cour de cassation à la date du 28 août 2012. Mais dans le rapport du jugement rendu le 20 octobre 2016 par cette dernière juridiction, les ex-travailleurs de la SAP seront de nouveau déçus du fait que leur défense n'aurait pas respecté, selon la Cour, les délais requis pour le dépôt de la requête.

Faux ! rétorquent les ex-travailleurs qui affirment que leur avocat aurait même pris le soin de verser dans le dossier l'article 78 du code du travail qui dit que « lorsqu'une demande est portée devant une juridiction qui a son siège au Burkina Faso, les délais de comparution, d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation sont augmentés de 15 jours pour les personnes qui sont domiciliées hors du siège, c'est-à-dire en province » ; une disposition qui devrait alors s'appliquer aux ex travailleurs de la SAP, basée à Bobo-Dioulasso, c'est-à-dire en province, ce qui, malheureusement, n'aurait pas été le cas dans ce délibéré rendu par la Cour de cassation le 23 novembre 2016 qui aurait déclaré l'irrecevabilité du dossier pour non-respect du délai. Et du coup les ex-travailleurs de la SAP ne savent plus à quel saint, ou plutôt à quelle justice se vouer, eux qui s'estiment victimes d'une injustice criarde.

- Sur l'initiative des anciennes et anciens élèves de l'école primaire de la RAN (Actuelle école de la Gare) de Bobo- Dioulasso, sera célébré le cinquantenaire de ladite école du 16 au 17 décembre 2016 sous le thème «Cinquante ans d'éveil de conscience et de levier pour le développement du Burkina Faso : contribution des anciens élèves au rayonnement de l'école de la Gare».

A cet effet, plusieurs activités marqueront cette commémoration qui regroupera non seulement les anciens élèves, mais aussi les anciens maîtres, les enseignants, l'Association des parents d'élèves, les élèves, des invités qui viendront de divers horizons prendre part au panel, portant sur le thème, aux activités socioculturelles et sportives, à la kermesse, à la journée d'hommage aux anciens, etc.

La cérémonie sera présidée par le ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Jean Martin Coulibaly.

Pour mémoire, l'école primaire publique de la RAN a été créée le 1er octobre 1966 grâce à la volonté des travailleurs du chemin de fer de la Régie Abidjan-Niger (RAN).

Fait plus remarquable encore, le premier directeur de l'école fut Faustin Sanou, qui n'est autre que le père de l'actuel ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Stéphane Sanou.

En tout cas, la célébration de ce cinquantenaire de l'école de la RAN aura une solennité particulière à Bobo-Dioulasso.

- Journée très rose que celle que vivront le samedi 17 décembre 2016 Steve et Patricia. Le premier cité, fils de l'ambassadeur Filipe Savadogo, ancien ministre en charge de la Culture, convolera en justes noces avec la seconde, de la famille Ouédraogo.

Le mariage civil est prévu pour 9h00 à la date indiquée à la mairie de Ouagadougou.

Il sera suivi de la bénédiction nuptiale à la chapelle St-André de Taamé-Ypelcé à 10h 30.

Un vin d'honneur sera, par la suite, offert aux domiciles des parents à partir de 16h 00.

- Kaya 2016 : les oncles maternels de Roch menacent de boycotter les festivités, titrions-nous notre édition du lundi 5 décembre 2016. En effet, les populations de Boulsa mécontentes de l'état de dégradation de la voie qui les relie à la capitale du Sanmentenga, se sont organisées pour ne pas prendre part aux activités commémoratives du 11-Décembre à Kaya. Elles avaient prévu d'aller même plus loin en empêchant les autorités politiques et administratives de s'y rendre.

Aux dernières nouvelles, nous avons appris que le ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr Filiga Sawadogo, a entrepris une médiation pour calmer les ardeurs des habitants de la cité de Namendé. Mieux, des Caterpillar se seraient déjà mis au travail pour rendre quelque peu praticable la route en attendant une solution durable. Avec la médiation de Filiga et le démarrage des travaux de réhabilitation de la voie, on espère que les populations vont revenir à de meilleurs sentiments.

- Dans notre édition d'hier, nous avons publié une interview dans laquelle le président de la CODER, Ablassé Ouédraogo, fustigeait la gestion du CFOP sous Zéphirin Diabré avant d'enfoncer le clou en accusant le président de l'UPC d'œuvrer à asseoir et consolider le pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré. C'est vrai que Diabré n'est pas un bagarreur, mais il fallait quand même s'attendre à une réaction de l'ancien ministre de l'Economie et des Finances à de si graves accusations. Eh ! bien, hier midi, Zéphirin Diabré lui-même a pris contact avec le journal pour demander à user de son droit de réponse. A mercredi donc pour lire la réplique que Zeph. compte apporter à Ablassé Ouédraogo à travers un de ses lieutenants, l'honorable député Moussa Zerbo.

- Après sa défaite à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, le richissime Appolinaire Compaoré a repris ses affaires : ces jours-ci, il est très mobile, et à ce qu'on dit, le patron de Telecel séjourne régulièrement à Bamako pour le lancement de la 4e licence de téléphonie mobile dont il est attributaire depuis quelques années. Il faut lui souhaiter plein succès dans cette entreprise hors de son pays.

- La Société d'urologie du Burkina (SUBF) organise son premier congrès les 15, 16 et 17 décembre 2016 dans la salle de conférences du Centre hospitalier universitaire Blaise-Compaoré. Ce conclave, qui se tient sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, aura pour thème principal : les pathologies urogénitales chroniques de l'homme et pour thèmes spécifiques le cancer de la prostate, les fistules obstétricales et les troubles de la sexualité. Le président de la SUBF, le professeur agrégé Barnabé Zango, et son équipe s'activent à faire de cette rencontre un franc-succès. Ils invitent par conséquent les uns et les autres à participer massivement à ce congrès pour l'amélioration de la santé au Burkina Faso.

- Dans le cadre de ses activités, le Mouvement panafricain des jeunes libéraux (MPL), une organisation de la société civile, organise le samedi 10 décembre 2016 à 15 heures au Conseil burkinabè des chargeurs (CBC) un panel sur « La situation économique du Burkina post-insurrection : état des lieux et perspectives ».

Tipoko l'Intrigante n'apprend rien d'elle-même, elle n'invente jamais rien. Tipoko l'Intrigante est un non-être. Elle n'est ni bonne en elle-même, ni mauvaise en elle-même. Elle fonctionne par intuition, car "l'intuition c'est la faculté qu'a une femme d'être sûre d'une chose sans en avoir la certitude..."

Ainsi va la vie.

Au revoir.

Ton cousin