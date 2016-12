Ghana: Nana Akufo-Addo remporte la présidentielle

Les Ghanéens ont fait leur choix. C'est le chef de file de l'opposition qui occupera le fauteuil de la présidence. Nana Akufo-Addo a bel et bien remporté l'élection présidentielle face à John Dramani Mahama. Dès l'annonce des résultats par la Commission électorale vendredi soir, le président sortant John Dramani Mahama a appelé son successeur pour le féliciter.

« J'ai le devoir et l'honneur de déclarer Nana Akufo-Addo président élu du Ghana ». C'est en ces termes que la présidente de la commission électorale a annoncé les résultats. Nana Akufo-Addo obtient dès ce 1er tour 53,3% des voix, contre 44,4% pour son adversaire, le président sortant John Dramani Mahama qui a reconnu sa défaite et téléphoné à son adversaire pour le féliciter.

A l'annonce de ce coup de téléphone, des scènes de liesse ont aussitôt éclaté devant la résidence de Nana Akufo-Addo. Cette annonce a surtout eu comme effet de faire tomber la pression. Car pour le Nouveau Parti Patriotique (NPP), sa victoire était devenue une évidence ; Nana Akufo-Addo avait déjà fait un discours triomphant jeudi soir s'affirmant vainqueur de la présidentielle.

Plus les résultats se faisaient attendre, plus la pression montait et certains commençaient donc à douter de l'indépendance de la commission électorale. A présent, le doute est donc levé.

Le nouveau président s'est trés rapidement exprimé depuis chez lui en adressant un message fort à la population du Ghana : « Mes chers concitoyens, vous ne m'avez pas élu pour servir un seul parti mais pour servir le peuple entier. Le président du Ghana est président pour chaque Ghanéen, sans discrimination, malice ou malveillance, pour chaque groupe ethnique, pour chaque affiliation politique ou religieuse. Que vous m'ayez soutenu ou non, que vous ayez ou non fait campagne à mes côtés, que vous ayez ou non voté pour moi, je peux vous promettre une chose : je ferai de mon mieux pour servir vos intérêts et remettre notre pays sur la voie du progrès et de la prospérité. »

Nana Akufo-Addo ancien député, ancien ministre de la Justice et des Affaires étrangères sous le président John Kufuor, l'emporte a 72 ans. Il se présentait pour la 3e fois à la magistrature suprême. A chaque fois, il avait été battu de très peu mais avait accepté sa défaite. Le président sortant John Dramani Mahama lui rend donc la politesse. En 15 ans, c'est la troisième alternance que vit le Ghana.