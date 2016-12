Ghana: Présidentielle - John Dramani Mahama reconnait la victoire de Nana Akufo-Addo

La deuxième journée de la CAN Beach soccer 2016 a réservé son lot de surprises et de… Plus »

Notant que le nouveau président est âgé de 72 ans. Juriste de formation, il parle et bilingue l'anglais et le français.

Saluant le peuple ghanéen pour le respect des principes démocratiques, l'un des observateurs, Christopher Fomunyoh a déclaré, pour sa part, que c'est une victoire du peuple ghanéen. Car, il vient une fois de plus confirmer son attachement à la démocratie, à la bonne gouvernance et à l'organisation d'élections transparentes et crédibles. « Je crois que ce sont tous ces efforts, qui ont abouti à ce que les résultats du scrutin soient acceptés par tout le monde. Depuis que le président sortant a reconnu avoir perdu le scrutin, Accra restera calme et dans la paix. Le Ghana restera un exemple qui pourra servir à d'autres pays sur le continent » a-t-il conclu.

En effet, selon les résultats, le candidat du New Patriotic Party (NPP), le principal parti de l'opposition ghanéenne qui s'est présenté pour la troisième fois à la magistrature suprême, aurait devancé le président sortant John Mahama dans les décomptes et les certifications des voix. Ces décomptes indiquent que, sur un total de 10,7 millions de voix, il a recueilli 5.272 633 soit 53 % de voix contre 4.213.710 pour John Dramani Mahama .

Félicitant les organisateurs de ces élections, la présidente de la Commission électorale, Charlotte Osei, a souligné, avant de publier les résultats, que le Ghana s'est distingué pendant ses 25 dernières années comme étant un pays d'intégrité et de transparence. De ce fait, les Ghanéens peuvent être extraordinairement fiers. « C'est mon rôle et mon privilège de déclarer Nana Addo Akufo Addo président de la république du Ghana », a-t-elle annoncé.

