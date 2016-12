Zimbabwe: Mugabe a acheté une bague d'une valeur de 1,3 million de dollars pour sa femme

L'homme d'affaires raconte qu'il est allé acheter la bague pour Grace Mugabe, et que cette dernière ne pouvait pas payer car elle se trouvait à Singapour. Elle lui aurait indiqué qu'elle le paierait une fois de retour à Harare, la capitale du Zimbabwe. Le businessman affirme que Grace lui aurait transféré 1,3 million de dollars via la banque Zimbabwéenne CBZ près d'un an plus tard, en Mai 2016. Toutefois, en arrivant à Dubaï pour prendre possession de la bague, Grace Mugabe aurait changé d'avis et aurait demandé à être remboursée. Ne pouvant repayer la somme entière sur le champs, l’homme d’affaires lui aurait proposé d'être repayée en plusieurs fois, ce que Grace aurait refusé.

Selon The Independent, la transaction aurait du rester secrète, mais elle aurait mal tourné. En effet, le garde du corps de Grace Mugabe et l'un de ses fils, sont accusés d'avoir terrorisé un homme d'affaire de la capital au cours d'une altercation complexe liée à l'achat de cette bague.

