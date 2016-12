Centrafrique: L'ONU appelle les éléments armés à respecter le droit humanitaire

« La famille des humanitaires a réduit sa présence mais ne s'est pas retirée et n'a abandonné ni Bria ni Bambari », a signalé le Coordonnateur humanitaire. « Malgré les affrontements ouverts à Bria et une situation sécuritaire particulièrement délétère à Bambari, ils ont maintenu la présence nécessaire afin d'être en mesure de répondre aux besoins urgents des populations les plus vulnérables ».

M. Hochschild a insisté particulièrement « sur la nécessité de respecter le caractère sacro-saint de la vie humaine et de faciliter sans aucune condition l'accès aux populations enclavées et vulnérables ».

Plus de 100 personnes ont trouvé la mort du fait de cette violence à Bria et dans les axes routiers environnants. Ces affrontements ont trouvé une résonance particulière dans la préfecture voisine de la Ouaka.

« A Bria et à Bambari ainsi que sur toute l'étendue du territoire, ces infractions sont intolérables et constituent un délit au regard de la justice internationale », a déclaré le Coordonnateur humanitaire.

