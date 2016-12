Afrique Centrale: Congo/ Namibie - Itha Kandjii Murangi en séjour de travail au Congo

Par ailleurs, la Pr Itha Kandjii Murangi a salué l'attachement des autorités congolaises à l'Institut inter-Etat de Loudima. Elle a souhaité plus de volonté politique aussi bien du côté de la Namibie que du côté du Congo afin que les jeunes des deux pays bénéficient d'une formation technique et professionnelle de qualité dans cet établissement scolaire.

« L'Institut inter-Etat de formation technique et professionnelle de Loudima est un projet très important pour les jeunes de deux Etats. Il incarne l'histoire des relations d'amitié et de coopération entre la Namibie et le Congo. Partout où je suis passé, au cours de mon séjour de travail au Congo, notamment à la primature et au ministère de l'Enseignement technique et professionnel, toutes ces autorités m'ont rassuré que ce projet doit progresser positivement », a-t-elle expliqué à la presse.

En séjour de travail au Congo, la ministre namibienne de l'Enseignement supérieur, de la formation et de l'innovation, Pr Itha Kandjii Murangi a échangé le 9 décembre au Palais des congrès de Brazzaville, tour à tour avec le président du Sénat, André Obami Itou et le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Sylvestre Ossiala.

