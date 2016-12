Madagascar: Télécommunications - Telma s'installe aux Comores

Avec cette présence en terre comorienne, Telma fait en tout cas honneur à Madagascar. L'opérateur tient ainsi une longueur d'avance considérable sur les autres îles de l'Océan Indien en matière de télécommunication. Cette installation aux Comores qui s'est faite en seulement un an après l'obtention de sa licence d'opérateur en télécommunication démontre, une fois de plus le professionnalisme de l'opérateur.

Le lancement officiel de Telma aux Comores a eu lieu hier. Une aubaine pour les Comoriens, car Telma va mettre à leur disposition des infrastructures modernes et des offres de services adaptés à leurs besoins. Ainsi, 50 sites en 4G sont déployés aux Comores pour couvrir 60% de la population. Les Comoriens seront également gâtés en termes de tarifs avec notamment, le « tarif à la seconde pour tous », le bundle Net pour l'Internet sans limitation, ou encore les offres incluant simultanément les voix, le sms et Internet et qui permettent de communiquer dans les meilleures conditions.

