Cela voudrait dire que ceux qui se sont convenus de cet accord qui devait préserver les Burundais d'autres conflits étaient des rêveurs, voire des "fous" ? Et que dire de ceux qui ont parrainé ces accords ? Les Mandela, Nyerere, Museveni... ou ce président tanzanien d'alors, un certain William Benjamin Mkapa (un homonyme sans doute). Est-ce que tout ce beau monde serait "fou" ?

Et cette phrase qu'on retrouve dans l'Accord d'Arusha, 2e protocole, chapitre 1er, Article 7 au point 3, élargit potentiellement le champ de ces probables "fous" : "Il est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels ".

La sortie médiatique de Benjamin Mkapa, ancien président tanzanien et facilitateur dans la crise burundaise, a fait l'effet d'une bombe. Pour une partie de l'opinion, qualifier le pouvoir de Bujumbura de légitime n'est rien d'autre que sonner le glas de toute solution pacifique dans la crise actuelle. Le blogueur Landry Burundi et le dessinateur Alif nous livrent chacun son interprétation de cette sortie inédite.

