Ghana: OGC Nice - Balotelli, la principale motivation d'Alassane Pléa

Considéré comme un bad boy du football, Mario Balotelli est devenu autre chose depuis qu'il a atterri à l'OGC Nice. Désormais très posé, l'ancien attaquant de Liverpool et de Manchester City est même devenu un exemple pour les jeunes joueurs de Nice. C'est du moins ce qu'estime Alassane Pléa.

« Inconsciemment, ça te fait monter ton niveau de jeu. T'as envie de lui montrer que t'es là aussi et que toi aussi, tu peux jouer. A l'entraînement, le fait de le regarder donne envie de se surpasser, de travailler encore plus. C'est un attaquant de grande qualité. Son arrivée m'a fait le plus grand bien et m'a permis d'augmenter mon niveau de jeu. C'est quelqu'un qu'on regardait quand on était petit. Il a joué dans les plus grands clubs, disputé les plus grandes compétitions internationales. C'est un très, très grand joueur et ça fait du bien de jouer à côté de joueurs comme lui. Il est joyeux, il fait des blagues. Ce n'est pas quelqu'un qui se prend pour une star. Il est là, avec le collectif et rigole avec tout le monde », fait remarquer l'attaquant franco-malien des Aiglons sur RMC.

Auteur de 9 buts avec l'OGC Nice cette saison, Alassane Pléa a vraiment fait de Balotelli sa motivation.