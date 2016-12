Egypte: L'auteur de l'attentat meurtrier contre une église copte identifié

23 morts et 49 blessés dont de nombreux dans un état grave après l'attentat contre l'église… Plus »

« L'auteur de l'attentat est Mahmoud Chafiq Mohamed Mostafa, il a 22 ans et il s'est fait exploser à l'aide d'une ceinture explosive, ce n'était pas une bombe », a précisé le président Sissi. Il a ajouté que quatre complices, trois hommes et une femme, avaient été arrêtés et que d'autres étaient encore recherchés.

L'Egypte célébrait ce lundi 12 décembre les funérailles des 24 personnes tuées la veille dans l'attentat contre une église copte du Caire. Le chef de l'Etat égyptien a fait des révélations sur l'enquête devant le pape copte Tawodross II et les représentants des églises et des institutions islamiques, ainsi que les parents des victimes.

