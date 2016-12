Maroc: Message de Condoléances et de compassion de SM le Roi au président égyptien suite à l'attentat terroriste contre la cathédrale copte au Caire

Photo: RFI

Eglise copte dans le quartier de Shubra au Caire.

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président égyptien, Abdelfattah Al-Sissi, suite à l'attentat terroriste ayant visé dimanche la cathédrale copte au Caire, faisant plusieurs victimes innocentes.

Dans ce message, le Souverain dit avoir appris avec une grande affliction et une forte condamnation l'attaque terroriste abjecte qui a visé la cathédrale copte au Caire.

SM le Roi exprime, en cette douloureuse occasion, "la condamnation vigoureuse du Royaume du Maroc de cet acte criminel lâche qui a violé la sacralité des lieux de culte, acte interdit par toutes les religions célestes et s'oppose à l'ensemble des valeurs universelles de tolérance, de liberté et de fraternité".

Le Souverain a exprimé au président égyptien et, à travers lui, à l'ensemble des familles éplorées et au peuple égyptien frère, Ses sincères condoléances et Sa compassion, implorant Dieu d'avoir les victimes dans Sa Sainte miséricorde et d'accorder à leurs familles patience et réconfort et prompt rétablissement aux blessés.