Burundi: La double casquette du policier

D'un ton sévère et avec un air renfrogné, il promet de régler rapidement l'affaire de change. Comme il n'a pas de liasses de billets sur lui, il court à la banque. « La banque se situe à quelques mètres d'ici, je reviens tout de suite. », nous supplie-t-il, tout excité. À le voir en train de courir, on croirait qu'il est à la conquête d'une médaille olympique. Après quelques minutes, le policier réapparaît et se transforme en cambiste. L'attitude de cet homme me dépasse. Ses supérieurs savent-ils qu'il exerce un double métier ? Cela est-il permis ? Ceci est un clin d'œil au ministère de la sécurité publique.

Certains d'entre nous demandent ensuite où ils peuvent trouver un bureau de change. Ils ont quelques billets de francs rwandais et ils veulent les convertir en francs burundais. L'information parvient au policier qui nous a arrêtés et l'homme change aussitôt d'attitude.

