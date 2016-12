Burundi: L'impunité continue au pays

"Au Burundi, on est déjà dans un processus génocidaire qui peut aboutir un jour à un crime de masse si on ne réagit pas face au tragique défi que nous avons devant nous. Il s'agit de faire pression sur les principaux responsables de ce terrible processus" , ajoute l'écrivain.

Et quand cette culture s'installe dans une société ça veut dire qu'on ouvre la porte au mépris total de la vie et à toutes les horreurs possibles", indique-t-il.

Selon un rapport de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, 300 jeunes auraient été raflés le 12 décembre, et 154 d'entre eux ont été exécutés, par les forces de sécurité. La liberté des commanditaires et des auteurs de ces atrocités suscite, un an après, la colère dans la société civile.

