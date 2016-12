Gabon: La mission d'observation de l'UE met en question l'élection d'Ali Bongo Ondimba

Photo: Facebook

Ali Bongo prête serment

Le rapport de la mission d'observation de l'Union européenne a été présenté le lundi 12 décembre aux ministres gabonais des Affaires étrangères et de l'Intérieur. Le texte met en question l'élection d'Ali Bongo Ondimba et souligne des « anomalies » survenues lors de la centralisation des résultats, après le scrutin du 27 août dernier.

« Ces anomalies mettent en question l'intégrité du processus de consolidation des résultats et du résultat final de l'élection », précisent les 73 observateurs de l'UE qui étaient présents dans le pays durant le scrutin.

La mission de l'UE ne fait nullement mention de sanctions contre Ali Bongo Ondimba comme le souhaite Jean Ping, mais formule simplement onze recommandations pour les élections à venir, dont l'accès non interrompu à l'internet et aux réseaux sociaux. Elle s'est appesantie sur la province de Haut-Ogooué, fief électoral d'Ali Bongo, dont Jean Ping avait contesté les résultats et déposé un recours à la Cour constitutionnelle.

Au sujet de cette province, la mission de l'UE dénonce également « un processus de consolidation particulièrement opaque » et remet en question l'intégrité du résultat final de l'élection sur tout le Gabon. « Le nombre d'abstentions et des bulletins blancs et nuls dans une seule des 15 commission locale de cette province est supérieure à celles annoncées pour l'ensemble de la province », fait remarquer le rapport. « La confrontation des procès verbaux, essentielle pour assurer la transparence et la confiance des parties prenantes, n'a pas eu lieu », déplore le texte.

Les observateurs de l'UE demandent « l'ouverture d'une enquête objective et approfondie sur l'ensemble des violences électorales » perpétrées après l'annonce, fin août, de la réélection d'Ali Bongo Ondimba.

Notons à titre de rappel que la Cour constitutionnelle avait validé la réélection d'Ali Bongo Ondimba, en rejetant le recours de Jean Ping portant sur le Haut-Ogooué.