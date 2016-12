Afrique Australe: Cosafa Cup - la RDC U20 bat Comores et accède en quarts de finale

Vainqueur des Comores par deux buts à zéro dans un match débuté le dimanche et achevé le lundi à la suite d'une interruption de l'énergie électrique dans le stade le dimanche, la RDC accède en quarts de finale de la Cosafa Cup de moins de 20 ans en Afrique du Sud.

Les Léopards football de moins de 20 ans ont battu, le 12 décembre, au Moruleng stadium de Johannesburg à 230 km de Johannesburg en Afrique du Sud, les Cœlacanthes des Îles Comores par deux buts à zéro, en match de la deuxième journée du tournoi du Conseil des associations de football de l'Afrique australe -Cosafa-.

La rencontre avait été programmée le 11 décembre. Le jeune Ernest Luzolo Sita (joueur d'Ujama) avait ouvert la marque à la 6e minute, avant que Nathan Sumbuka Lusuki (joueur d'Idimu) n'ait inscrit le deuxième but à la 59e minute. Mais à la 64e minute, l'arbitre de la partie avait été obligé d'interrompre la partie à la suite de la coupure électrique à Moruleng Stadium. Selon le règlement de la compétition, les 21 minutes restant de la partie devraient être jouées le 12 décembre dans la matinée. Il n'y a donc plus eu de but lors de ces minutes jouées le lundi.

Notons que cette rencontre a été coachée par le sélectionneur adjoint Éric Tshibasu Ike à l'absence d'Otis Ngoma, revenu spécialement à Kinshasa pour le match de son club, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) contre le FC Renaissance du Congo comptant pour la 14e journée de la Division 1 dans la zone de développement ouest. Le jeune joueur Rashidi Musinga (joueur de Renaissance du Congo) a été désigné homme du match de cette rencontre entre les Léopardeaux de la RDC et les jeunes Coelacanthes des Îles Comores. Le prochain adversaire des Léopards en quarts de finale, ce sont les jeunes joueurs du Malawi.

En première journée, la RDC a fait match nul de zéro but partout avec le Mozambique. La même sélection mozambicaine avait été tenue en échec le 9 décembre par les Îles Comores sur la marque de deux buts partout. Dans les autres groupes, les Îles Seychelles ont été battus par l'Île Maurice par zéro but à deux, l'Angola a dominé le Soudan par un but à zéro, avant de torpiller les Îles Seychelles par quatre buts à zéro. Et le Soudan a partagé avec l'Île Maurice par le score d'un but partout. Le Lesotho a eu raison du Botswana par un but à zéro.

Rappelons que le groupe A de ce tournoi de Cosafa U20 se compose de Lesotho, Swaziland et Botswana. Le groupe met ensemble Zambie, Zimbabwe et Malawi. Et le groupe se constitue de l'Angola, Iles Seychelles, Iles Maurice, Namibie. Enfin le groupe D se compose de Mozambique, Iles Comores et RDC.