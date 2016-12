Guinée Bissau: Le Premier ministre Embalo présente son nouveau gouvernement

La diplomatie a été confiée à un ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, Jorge Malú, du Parti de la Rénovation sociale. Deux leaders de l'opposition font également leur entrée dans cette nouvelle équipe. Il s'agit de Victor Luís Pinto Fernbandes Mandinga au Commerce et de Fernando Vaz au Tourisme.

Au total, on compte 24 ministres et 13 secrétaires d'Etat. Une équipe jugée pléthorique par plusieurs observateurs. La Guinée-Bissau, en crise politique profonde, vit sous perfusion de l'aide financière internationale.

Le nouveau gouvernement se compose de 37 membres, dont seulement quatre femmes. La plupart sont des dissidents du PAIGC, du parti de la Rénovation sociale, la première force de l'opposition qui se taille la part du lion et de deux autres petites formations, le parti de la Convergence démocratique et l'Union patriotique guinéenne.

Copyright © 2016 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.