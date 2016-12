Tchad: Le nouveau Code pénal et la question de l'homosexualité

Il a fallu un lobby intense et des pressions politiques pour que les parlementaires acceptent de voter ce nouveau Code pénal. Ce qui n'a pas empêché certains de dire tout haut ce qu'ils en pensent. Comme Delwa Kassiré Coumakoye : « L'homosexualité est condamnée par toutes les religions. On n'a pas à pardonner quelque chose que Dieu même rejette, parce que les Occidentaux ont dit ceci, cela... »

Hamid Mahamat Dahalob, ministre de la Justice, garde des Sceaux chargé des droits humains : « Dans la dernière version du Code qui est adopté par notre Parlement, l'homosexualité est légèrement pénalisée. La peine est allégée, c'est une peine pécuniaire. C'est un sursis, par exemple. » Autrement dit, on n'ira plus en prison pour homosexualité, mais on risquera d'être frappé d'amendes ? « Oui, si, on peut l'interpréter aussi comme ça. »

Copyright © 2016 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.