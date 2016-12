Bénin: La coopération bilatérale et le terrorisme au coeur de la rencontre Hollande - Talon

Sur le plan international, François Hollande et Patrice Talon se sont félicités des avancées dans la lutte contre le terrorisme. En ce qui concerne le terrorisme du groupe Boko Haram, ils ont fait état de leur disponibilité à poursuivre les efforts en cours, notamment la sécurisation et la dynamisation des régions libérées.

Les deux chefs d'Etat ont également évoqué les échanges économiques et humains, en plaçant les enjeux d'innovation, de soutien à la jeunesse et de création d'emplois au cœur des conclusions du prochain sommet Afrique-France, qui se tiendra en janvier 2017 à Bamako.

Au menu des discussions, figuraient le renforcement de la coopération bilatérale et la lutte contre Boko Haram. François Hollande a réaffirmé le soutien de la France au Bénin dans l'énergie renouvelable, l'accès à l'eau, à l'électricité, les transports et les secteurs sociaux.

