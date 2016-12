Afrique de l'Ouest: La communauté internationale invitée à amplifier son soutien au Nigeria et aux pays du lac Tchad

La même source signale que "55000 personnes sont menacées de famine dans les foyers les plus touchés de l'État de Borno" et "1,8 million de personnes déplacées de force à l'intérieur au nord-est du Nigéria".

D'après le communiqué transmis à l'APS, du fait de l'insurrection de Boko Haram et des déplacements massifs de populations, "les trois États du nord-est, Adamawa, Borno et Yobé, ont atteint des niveaux extrêmement élevés d'insécurité alimentaire en 2016".

"Nous reconnaissons les immenses efforts entrepris, mais il reste encore d'importants défis à relever. Devant la gravité de la situation, nous lançons un appel à la Communauté internationale afin qu'elle amplifie son appui au Nigéria, et plus largement à l'ensemble de la région du lac Tchad", a-t-il déclaré.

Copyright © 2016 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.