Madagascar: Artisanat - Création d'un label malgacho-comorien

La visite des six artisans malgaches aux Comores dans le but de former des jeunes comoriens a été un succès

. Plus d'une cinquantaine de Comoriens à Mbadjini ont été très assidus pour suivre les formations en matière de broderie, de vannerie, de bijouterie de fantaisie ainsi que de design et de produits de qualité. « Ce qui a permis de détecter onze jeunes femmes talentueuses en la matière, et ce, en l'espace d'une semaine », a évoqué Me Saïd Larifou, président du Conseil Régional pour le Développement Economique de Badjini (CORDEBA), initiateur du projet. Ce n'est qu'une première étape de partenariat !

En effet, des échanges d'expériences entre les artisans malgaches et comoriens ont eu lieu dans le cadre de cette visite. « Ce qui nous a permis de nouer un partenariat entre les deux parties pour fabriquer des produits artisanaux malgaches mélangés avec des motifs comoriens. L'objectif est de créer un label malgacho-comorien afin de développer les échanges inter-îles », a soulevé Juliette Lalamanana, formatrice en design et produits de qualité.

Désengorger la Capitale. Ensuite, une foire a été organisée afin d'exposer les arts malagasy et comoriens. Les élèves y ont également pu exposer leurs créations fabriquées au cours de la formation. Par ailleurs, un carnaval réunissant plus de 3 000 personnes et 26 associations culturelles a eu lieu dans le Sud de Grandes Comores pour annoncer l'ouverture d'un marché régional à Mbadjini qui se tiendra trois fois par semaine. « L'objectif est de désengorger la Capitale Moroni tout en favorisant la proximité entre les paysans locaux et la population citadine. Des négociations sont en cours avec des paysans et artisans malgaches qui sont prêts à approvisionner ce marché régional en produits agricoles et en produits artisanaux.

En effet, d'autres marchés seront créés dans d'autres régions », a souligné Saïd Larifou. Notons que d'autres projets sont en cours. « La culture indianocéanique est maintenant une réalité », a-t-il conclu.