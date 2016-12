Afrique: Bamako / forum sur l'entreprenariat féminin dans le domaine de l'agro-business - 60 à 80% de la production des denrées de l'Afrique réalisée par les femmes

En prélude au Sommet Afrique-France de janvier 2017, Bamako, la capitale du Mali, abrite à partir de ce mardi 13 décembre et ce jusqu'au 15 courant le forum «Genre et Développement». Le thème de cette rencontre est: «L'entreprenariat féminin dans le domaine de l'agro-business: comment développer l'agro-business, clés de l'émergence de l'Afrique?».

L'objectif est de consolider la participation des femmes à l'émergence économique de l'Afrique dont elles assurent 60 à 80% de la production des denrées alimentaires, selon une enquête de la Banque africaine de développement (Bad). Il s'agit, en outre, de réfléchir sur les outils pour leur autonomisation socio-économique effective. L'initiative est du Comité national d'organisation du Sommet Afrique-France.

Les femmes constituent 70% de la force de travail agricole en Afrique et génèrent jusqu'à 60 à 80% de la production des denrées alimentaires du continent. Selon des données collectées par la Banque africaine de développement (Bad), ces chiffres sont édifiants concernant la situation «d'injustice et de discrimination» dont les femmes font l'objet. Motif suffisant pour organiser un forum «Genre et Développement» qui démarre à partir d'aujourd'hui, mardi 13 décembre à Bamako, la capitale du Mali.

Organisé par le Comité national d'organisation du Sommet Afrique-France, la rencontre sera une occasion pour les participants de réfléchir sur comment donner une place de choix aux femmes sur les questions de développement et comment consolider la participation de ces dernières à l'émergence économique de l'Afrique.

Tout en réfléchissant sur les outils pour une autonomisation socio-économique effective des femmes ainsi qu'un renforcement des capacités managériales des femmes entrepreneures dans le domaine de l'agro-business, entre autres.

Car, selon la Bad, les marchés du travail sont marqués par une très forte ségrégation fondée sur le genre avec des occupations peu rémunérées, la majorité des emplois précaires dans le monde en développement se trouve dans l'économie informelle, essentiellement dans les zones rurales et dans l'agriculture (étude Organisation internationale du travail (OIT), 2014) où les femmes rurales, surtout les jeunes, sont les plus susceptibles d'être touchées. Les femmes ont tendance à travailler comme auto-entrepreneures dans le secteur informel plutôt que de gagner un revenu régulier dans le secteur formel.

Mieux, les femmes occupent quatre sur dix (4/10) des emplois et gagnent en moyenne les deux tiers (2/3) du salaire de leurs collègues masculins. Seuls 15 pays disposent, à l'heure actuelle, des lois interdisant la discrimination entre les genres pour le recrutement des employés.

Aujourd'hui, à en croire les experts, l'Afrique a besoin de faire pleinement usage des compétences et talents de tous les citoyens, dont les femmes, surtout qu'il est démontré que les pays qui parviennent à des taux de croissance les plus élevés et à enregistrer une baisse de la pauvreté sont ceux ou l'égalité genre est avancée.

Pour ledit forum qui prend fin le 15 décembre, près de 300 acteurs du développement et de l'entreprenariat dans le secteur de l'agro-business venant d'Afrique, de la France et d'ailleurs sont attendus à Bamako. Ces derniers vont se pencher sur le thème: «L'Entreprenariat féminin dans le domaine de l'agro-business: comment développer l'agro-business, clés de l'émergence de l'Afrique ?». Rappelons que le Mali accueillera en janvier 2017, le 27e Sommet des chefs d'Etats et de gouvernement d'Afrique et de France dont la première édition s'est tenue en 1973 à Paris.

Cependant, c'est à partir de la deuxième édition, en 1975, à Bangui, que la décision a été prise de renouveler l'évènement. De ce fait, la 27e édition sera la deuxième qui sera organisée à Bamako, la capitale malienne, après la 23e édition, qui a eu lieu du 2 au 4 décembre 2005. Et, le dit forum sur l'implication des femmes sur l'agro business entre dans ce cadre.