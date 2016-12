Algérie: Des projets de reconstruction d'écoles endommagées par les inondations au Sahara occidental

Le ministère de la santé de la province des Asturies a récemment annoncé qu'il allait faire don de mobilier médical aux hôpitaux des camps de réfugiés sahraouis pour leur permettre de renouveler leurs équipements tels que des civiéres d'exploration, des berceaux et chaises et autres matériel médical.

L'école des non-voyants fréquentée par quelques 70 élèves de différents âges et avec divers problèmes de vision a été construite par le conseil de municipal de San Vicente en 2003 avec un montant de 15 mille euros auquel le conseil a ajouté un autre montant de 16.500 euros destiné à son équipement et à son entretien , a précisé le même responsable.

