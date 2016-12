Afrique: CAN 2017 - La Guinée-Bissau déterminée à se montrer à la hauteur

Dakar — L'équipe de la Guinée Bissau, pour sa première participation à la phase finale de la CAN, est déterminée à se montrer à la hauteur de l'événement et à faire perdre le sourire à ceux qui auront la mauvaise idée de la sous-estimer, a laissé entendre le président de la Fédération bissau-guinéenne de football, Manuel Nascimento Lopes.

"Ce n'est pas un cadeau du ciel, c'est un grand honneur que de pouvoir être présent au match d'ouverture contre le pays organisateur", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS.

Présent à Dakar vendredi à l'occasion de la signature d'un accord de partenariat entre la multinationale Fox Sports et les zones ouest A et B de développement de la Confédération africaine de football (CAF), il a indiqué que cette CAN sera l'occasion pour le football de son pays de se faire mieux connaître.

"On ne sous-estime personne et gare à ceux qui vont nous estimer", a-t-il dit, ajoutant que "c'est un grand honneur" pour la Guinée-Bissau de pouvoir être présent à cette cérémonie d'ouverture de la CAN 2017 (14 janvier-5 février).

"Pour cette CAN, la Guinée Bissau n'y va pas en vacances, on jouera pour aller au bout de la compétition", a indiqué le président de la Fédération bissau-guinéenne, selon lequel "quand on travaille bien, on n'a rien à craindre des adversaires".

Pour la première phase finale de CAN de son histoire, les "Djurtus" de la Guinée-Bissau vont débuter par la sélection du pays organisateur, les Panthères du Gabon.

Le Cameroun et le Burkina Faso sont les autres adversaires de poule de la Guinée Bissau qui s'est extirpée d'une poule de qualification composée de la Zambie, du Congo et du Kenya.