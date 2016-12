Egypte: Le groupe EI revendique l'attentat contre l'église copte du Caire

Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et le Conseil de sécurité ont… Plus »

Moustafa avait ensuite pris la fuite pour rejoindre les jihadistes de l'organisation Etat islamique dans le nord du Sinaï. Le communiqué du groupe terroriste conclut en affirmant « que le califat poursuivra sa guerre contre les mécréants et les apostats, dont il versera le sang en Egypte et partout dans le monde ».

L'organisation Etat islamique a revendiqué ce mardi 13 décembre l'attentat à la bombe qui a fait 25 morts et 49 blessés dans une église copte du Caire dimanche. Dans son communiqué le groupe jihadiste salue, « l'opération menée par le frère martyr Abou Abdallah al Masri contre le temple des croisés tuant et blessant 80 d'entre eux en faisant sauter sa ceinture explosive ».

