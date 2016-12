Soudan: Darfour - La Procureure de la CPI regrette l'inaction du Conseil de sécurité

« Le temps n'effacera pas le fait que ces cinq hommes sont accusés de multiples crimes contre l'humanité et de crime de guerre, et dans le cas de M. Al-Bachir, de génocide », a assuré Mme Bensouda, qui a souligné la responsabilité des États parties au Statut de Rome.

Venue présenter au Conseil son dernier rapport en date, la Procureure a rappelé qu'outre le chef d'État soudanais, Abdel Hussein et Ahmad Harun continuent d'occuper des postes de haut niveau au sein du gouvernement soudanais, tandis qu'Ali Kushayb joue un rôle actif dans les milices opérant au Darfour et qu'Abdallah Banda est toujours en liberté au Soudan.

