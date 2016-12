Burundi: 12 décembre 2015, une date marquée au fer rouge

Pourquoi est-on arrivé à une telle impasse ? Peut-être parce que l'injustice s'est démarquée depuis longtemps et qu'on a beau essayer les mécanismes de justice transitionnelle, aucun résultat probant n'en sort. Peut-être que le leadership du pays est rongé simplement par des ambitions personnelles. Ou peut-être qu'il y a une partie qui ne comprend toujours pas que la douleur qui est subie est volontairement infligée à l'autre ? Ce qui, malheureusement, nous laissera toujours dans les préjudices, l'intolérance et la tension, qui conduiront inéluctablement vers d'autres violences, comme celle du 12 décembre 2015.

Le 12 décembre, j'ai vécu tout ce qu'on m'avait raconté sur la triste histoire du Burundi. Je me rappelais les témoignages de mes parents qui ont échappé aux tueries de 72, aux lynchages de 94, etc.

Ce jour-là, j'étais parti pour une fête de famille dans un pays de la sous-région. C'était la joie de pouvoir rencontrer certains proches après de longues années et célébrer ensemble la fin d'année. Mais les évènements du 11 et 12 décembre ont tout fait capoter parce que la majeure partie de ma famille était restée à Bujumbura. Nous avions entendu parler d'une attaque de rebelles contre des camps militaires dans la capitale la nuit du 11 décembre. Même si on était « habitué » à dormir sous des crépitements d'armes, c'était relativement dur. Mais ce jour-là, au réveil, rien ne semblait être pareil, même pour moi qui étais à l'étranger. Je me rappelle que ce n'était pas facile de rester en communication avec les gens de Bujumbura puisque une peur insidieuse avait gagné leurs esprits. La frustration se sentait dans chaque mot, et dans tous les quartiers.

Copyright © 2016 YAGA. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.