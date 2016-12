Tunisie: Conférence de l'organisation de la femme arabe - Le pays confirme sa participation

Une délégation tunisienne conduite par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, Néziha Abidi, participe à la 6e conférence de l'Organisation de la femme arabe qui se tient du 13 au 14 décembre au Caire.

Portant sur le thème «Le rôle des femmes arabes et les processus de réforme», cette conférence vise, essentiellement, à promouvoir le rôle important que joue la femme dans l'édification des sociétés et l'instauration de la paix nationale, indique un communiqué publié par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance.

C'est également une occasion pour instaurer une nouvelle culture sociétale qui consacre l'égalité hommes, femmes et pour mettre l'accent sur la nécessité de faire face aux défis auxquels sont confrontées les femmes réfugiées et victimes de violence et de terrorisme.

La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, Néziha Abidi, avait pris part, lundi, aux travaux de la 14e assemblée ordinaire du conseil exécutif de l'Organisation de la femme arabe (OFA) présidée par la Mauritanie, en présence de représentants de 13 pays membres et de la Ligue des pays arabes.