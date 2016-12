Algérie: L'élaboration d'une stratégie maghrébine unifiée en matière de protection civile examinée à Nouakchott

Nouakchott — L'échange d'expériences, le renforcement de la coopération et l'élaboration d'une stratégie maghrébine unifiée en matière de protection civile sont les principaux volets de la 3eme réunion du groupe de travail maghrébin en charge de la protection civile qui s'est tenue mardi dans la capitale mauritanienne, Nouakchott.

Les représentants des pays de l'UMA (Algérie, Mauritanie, Maroc, Tunisie et Libye) examineront lors de cette réunion de deux jours qui s'inscrit dans le cadre de la recommandation de la dernière réunion du Conseil des ministres de l'intérieur de l'UMA, tenue en Avril dernier à Tunis, les domaines de coordination et de coopération en matière de protection civile et l'échange d'expériences entre les états membres de l'Union.

Les experts des pays maghrébins évoqueront durant cette réunion lors de laquelle l'Algérie est représentée par les colonels Guerrache Doudah, directeur des études à la Direction générale de la protection civile (DGPC) et Boughlaf Boualem, inspecteur à la même direction, les nouveautés en matière d'intervention des éléments de la protection civile, outre l'évaluation de la coopération maghrébine dans ce domaine, l'échange d'expériences et de plans nationaux face aux différents risques et catastrophes.

La directrice des affaires politiques au secrétariat général de l'UMA, Basma El-Soudani, a indiqué que cette réunion "constitue une occasion pour les participants des pays de l'UMA d'échanger leurs expériences et de renforcer le dialogue et la concertation", mettant l'accent sur la nécessité de doter la protection civile des moyens nécessaires et d'organiser des stages de formation et des exercices de simulation, en vue de mettre au point une stratégie maghrébine unifiée dans le domaine de la protection civile".

Pour sa part, le représentant du ministère de l'intérieur mauritanien, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de la réunion, a affirmé que "les défis et risques prévalant dans le monde d'aujourd'hui impliquent, pour nous pays de l'UMA, davantage de coopération et la coordination de nos efforts en vue de relever les grands défis et faire face aux risques et sinistres avec efficacité".

La 3eme réunion du groupe de travail maghrébin en charge de la protection civile est "une réelle contribution dans le renforcement et le développement des relations de coopération entre les pays maghrébins en vue de relancer ce secteur sensible qui constitue un jalon important dans l'édifice maghrébin auquel nous aspirons", a-t-il ajouté.