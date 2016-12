Tchad: Grève des profs au Tchad - Des organisations appellent à «sauver l'école»

Mais à Ndjamena, seuls quelques dizaines de parents avaient répondu à l'appel dans deux lycées. « Même si c'est un mois, il faudrait que les enfants reprennent », estime Eric-Hervé Pando, porte-parole adjoint du collectif Justice ou rien, l'une des organisations à l'origine de cette opération. Il appelle le gouvernement à « agir humainement et le plus rapidement possible, pour permettre à nos enfants de reprendre le chemin de l'école ». Quant aux profs, « eux-mêmes sont fatigués de rester à la maison. ils nous ont dit qu'ils se croyaient seuls, mais se sont rendus compte qu'il y a des gens qui songent à eux, à leur situation. »

Trois millions d'enfants sont privés de classe depuis plus de trois mois. Les enseignants sont en grève depuis septembre, ils réclament le paiement d'arriérés de salaires. Il n'y a donc pas eu de rentrée, les établissements sont fermés et les enfants sont livrés à eux-mêmes. Plusieurs collectifs appellent les parents à emmener leurs enfants à l'école. Mardi 13 décembre 2016, il n'y avait pas grand monde, peu de parents d'élèves se sont mobilisés.

