Mali/Sénégal: Europe / Ligue 1 - OM - Le dossier Boubacar Kamara bouclé à 99%

Défenseur central puissant et rapide, Boubacar Kamara, qui a fêté ses 17 ans le 23 novembre dernier, est la vraie promesse du centre de formation de l'Olympique de Marseille. Le joueur livre avec maturité des prestations impressionnantes en CFA avec l'équipe réserve. On ne devrait pas tarder à le voir frapper à la porte du groupe professionnel.

Une information confirmée par un proche du dossier, chez nos confrères de Goal. « Boubacar va signer, c'est fait à 99%, révèle cette source. Il devrait même le faire cette semaine. » Les dirigeants Marseillais sont donc pressés de sceller l'avenir de leur pépite. Et ils ont bien raison, puisque Kamara serait pisté, selon les dernières indiscrétions, par Chelsea, Dortmund, Séville et Manchester City.

Alors que son contrat aspirant prend fin en juin à l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara (17 ans, 1 match toutes compétitions cette saison) a disputé son premier match en professionnel. C'était la surprise du chef concoctée par Rudi Garcia. Mardi soir, pour affronter Sochaux en Coupe de la Ligue, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a aligné Boubacar Kamara au poste de latéral droit. Soit la première titularisation, et la première apparition, du jeune défenseur central de formation avec son club. Une belle récompense pour le minot, qui n'a pas raté ses débuts, malgré l'élimination de l'OM aux tirs au but.

