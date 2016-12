Par ailleurs, M. Gbevlo-Lartey a saisi l'occasion pour relever certaines priorités urgentes, comme la création d'une bibliothèque appropriée pour la Recherche et étude, la construction d'une salle de conférence du CAERT, et soutenir le travail sur terrain en fournissant des installations de recherche modernes.

Il a également évoqué la question de l'auto-assistance, un phénomène croissant des communautés menacées par les groupes extrémistes et que recourent à l'armement de leurs propres milices pour se défendre, précisant que M. Chergui a chargé de mener une enquête et étude sur ce phénomène et de soumettre un Rapport d'ici février.

Il a notamment mis l'accent sur "la nécessité d'étudier et d'anticiper les ramifications d'un éventuel renversement de la situation aux Etats membres de l'UA voisins de la Libye, en mettant un mécanisme adéquat dans la coopération de lutte anti-terroriste à travers des moyens importants pouvant répondre convenablement à la menace terroriste et à la stabilité des pays".

Le directeur du CAERT a, en outre, souligné que "la situation en Libye est placée au centre des préoccupations de l'UA et des pays frontaliers", appelant tous les Etats "à poursuivre leurs efforts dans la lutte anti-terroriste et l'extrémisme violent étant les premiers responsables".

