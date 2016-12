Egypte: L'Etat islamique revendique l'attentat suicide anti-copte du Caire

C'est un film qui nous met en joie. Dans « Le Ruisseau, le Pré vert et le doux visage », le… Plus »

"Il me demandait des nouvelles, de moi et de ses soeurs (...) Je n'ai jamais remarqué de changements dans sa voix ou quoi que ce soit qui aurait pu indiquer qu'il avait l'intention de se faire sauter".

Libéré sous caution deux mois plus tard, il avait rejoint une cellule dirigée par Mohab Mostafa Saïd Kassem, lequel avait des liens avec l'EI dans le Sinaï et des membres de la confrérie des Frères musulmans exilés au Qatar, ajoute le ministère. Le président Abdel Fattah Al Sissi a annoncé l'arrestation de trois hommes et d'une femme dans l'enquête sur l'attentat.

"Chaque infidèle et chaque apostat en Egypte et ailleurs sont prévenus que notre guerre continue", dit le texte, précisant que le kamikaze qui s'est fait sauter s'appelait Abou Abdallah Al Masri.

Copyright © 2016 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.