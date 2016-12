Afrique: Accès à l'internet haut débit - La BAD débloque 44 millions d'euros pour le Niger

Le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un prêt 31,4 millions d'euros et un don de 12,5 millions d'euros à la République du Niger, destinés à financer le projet de la Dorsale transsaharienne à fibre optique (DTS).

La pose de 1.510 km de fibre optique va permettre de connecter le Tchad au Niger, et de relier ce dernier à l'Algérie et le Nigéria tout en renforçant ses interconnexions avec le Burkina Faso et le Bénin. « Le Niger et le Tchad sont des pays enclavés pour lesquels l'interconnexion des réseaux de communication avec les pays voisins est cruciale pour l'essor du secteur des TIC aux fins de la diversification de leurs économies » a souligné Samatar Omar Elmi, ingénieur technologies de l'information et de la communication (TIC) en charge du projet au sein de la BAD.

En créant des liaisons entre le Niger, le Tchad, l'Algérie et le Nigéria, et en consolidant leurs interconnexions avec les autres pays voisins (Bénin et Burkina Faso), la dorsale renforcera l'accès au haut débit, pour des services de télécommunication de qualité à un prix abordable, tant pour les populations que pour les entreprises nigériennes et tchadiennes.

« Le projet de la DTS est appelé à être un important vecteur de cohésion territoriale et sociale. A ce titre, il s'aligne principalement sur deux des cinq grandes priorités opérationnelles adoptées par la BAD dans sa Stratégie 2013-2022 : l'intégration régionale et l'amélioration du niveau de vie des populations bénéficiaires », a souligné Amadou Oumarou, Directeur du département transport, développement urbain et TIC à la BAD.

En 2020, à l'achèvement du projet, le taux de pénétration des services internet devrait avoir doublé, passant de 15% à 30% de la population nigérienne. Les TIC pourraient alors compter pour plus de 5% du PIB, contre 2,5% actuellement, et participer à la diversification de l'économie et à la création d'emplois, notamment pour les jeunes diplômés.

Afin d'accélérer l'adoption des TIC, le projet inclus un appui aux établissements d'enseignement supérieur ainsi qu'un volet dévolu à l'autonomisation des femmes. D'ici 2020 près de 800 étudiants nigériens bénéficieront de formation dans la fibre optique, tandis que 20 000 femmes recevront des formations dans les TIC et l'entreprenariat.