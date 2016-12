Afrique: Tenue de la première réunion sur le méga-projet de gazoduc reliant le Nigeria au Maroc

S.M le Roi préside une séance de travail consacrée au projet

S.M le Roi Mohammed VI a présidé mardi, au Palais Royal de Casablanca, une séance de travail consacrée au projet de gazoduc reliant le Nigeria au Maroc à travers plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest qui a été initié à Marrakech lors de la rencontre tenue entre les deux chefs d'Etat en marge de la COP22 et finalisé à Abuja.

Cette séance de travail qui intervient après la cérémonie officielle présidée par Sa Majesté le Roi et le président du Nigeria, a connu la participation de hauts responsables nigérians. Elle s'inscrit dans le cadre des mesures concrètes visant à promouvoir ce projet régional structurant pour l'ensemble des pays de la région.

Ce gazoduc de portée stratégique, susceptible d'être relié au marché européen, favorisera l'émergence d'une zone nord-ouest africaine intégrée et permettra à la région d'atteindre l'indépendance énergétique, d'accélérer les projets d'électrification au bénéfice des populations et de développer des activités économiques et industrielles importantes.

Les discussions ont porté sur la faisabilité technique et le financement du projet.

A l'issue de cette séance de travail, le conseiller du président nigérian, Ahmed Abubakar Rufai, a déclaré à la presse que la République Fédérale du Nigeria et le Royaume du Maroc entretiennent une relation stratégique qui bénéficiera aux deux pays.

Cette relation, qui s'inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud, a connu une nouvelle dynamique après la rencontre de S.M le Roi Mohammed VI et le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, en marge de la 22ème Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP22) à Marrakech, a souligné Abubakar Rufai en précisant que la rencontre entre ces deux chefs d'Etat a permis de revitaliser les relations entre le Nigeria et le Maroc, relations qui datent de plusieurs années et que les liens entre les deux pays se sont renforcés davantage après la visite "très réussie" de S.M le Roi en République Fédérale du Nigeria.

Il convient de rappeler, par ailleurs, que le projet de gazoduc qui devrait relier le Nigeria au Maroc, puis à l'Europe est sans doute le projet ouest-africain le plus ambitieux jamais annoncé

Long de 5.000 km, ce gazoduc va prolonger le West African Gas Pipeline, qui depuis 2010 relie le Nigeria au Ghana en passant par le Bénin et le Togo, précise l'hebdomadaire Jeune Afrique dans sa dernière livraison en notant que le futur tronçon longera la côte ouest-africaine et aura des retombées économiques considérables sur la région, en exploitant une énergie propre qui respecte les nouveaux engagements du continent en matière de protection de l'environnement.

S.M le Roi Mohammed VI a eu l'accord de la plupart des chefs d'Etat concernés par ce projet, "qui ont tous évoqué un vieux rêve qui se réalise", relève le magazine, rappelant que l'Algérie avait proposé un projet similaire, qui n'a jamais vu le jour en raison des risques liés à l'insécurité dans la région.

Ce projet gigantesque "est considéré comme un exemple type de la vision Sud-Sud chère au Roi du Maroc depuis Ses premiers déplacements en Afrique, et qui vise à créer un espace nord-ouest africain autonome où les pays membres partagent leurs ressources dans une logique gagnant-gagnant",observe l'hebdomadaire en précisant qu'à la veille de la conclusion de l'accord y afférent, le groupe OCP et le milliardaire nigérian Aliko Dangote avaient annoncé un investissement croisé dans le secteur des engrais portant sur une importante plateforme de production de fertilisants alimentée par le phosphate marocain et le gaz nigérian ainsi qu'une unité de fabrication d'acide phosphorique à Jorf Lasfar.