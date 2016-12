Mali: Forum «genre et développement» - Les femmes partagées entre craintes et espoirs

Les femmes de Bamako ne désirent pas un forum de trop, même s'elles pensent que c'est une opportunité pour elles de s'imposer dans le domaine de l'agro-bussiness pour le développement de l'Afrique. Ces dernières se disent confiantes pour la suite tout en demandant aux gouvernements de prendre en charge les recommandations issues des différents foras dans leurs différents programmes. Des réactions sorties du forum sur «genre et développement» qui s'est ouvert hier, mardi 13 décembre à Bamako, dans la capitale malienne en prélude au sommet Afrique France.

Partagées entre craintes et espoirs pour la suite qui sera donnée au forum «genre et développement», ouvert hier, mardi 13 décembre à Bamako au palais de la culture, les femmes maliennes ont salué l'initiative du sommet Afrique-France qui se déroulera au Mali à partir du mois de janvier 2017.

En prélude à cet événement, les femmes venues des autres pays de l'Afrique ont partagé leurs inquiétudes. Pour Amy Fofana Traoré, femme de développement, le discours fait par les autorités les rassure.

«C'est un bon forum dès l'instant qu'on prend en compte le devenir de la femme dans le développement de l'Afrique. Elle est le maillot de la famille, elle reste une pièce maitresse. Elles sont très entrepreneuses et même plus que les hommes. Si les dirigeants décident de mettre des moyens pour les aider à défendre leurs idées, nous ne pouvons qu'applaudir», a laissé entre Mme Traoré.

Toutefois, malgré cette note d'espoir, il y a une préoccupation derrière. Elle souligne : «ce n'est pas ce forum qui est ma préoccupation, c'est plutôt le sommet qui va dérouler très bientôt. Est-ce que les dirigeants vont écouter les recommandations des femmes ? Est qu'ils vont aller dans ce sens ? Nous ne voulons pas de forum de trop, mais que les préoccupations des femmes soient prises en charge parce que quand on parle de micro-projets, plus c'est gros, plus c'est difficile pour la mise en œuvre».

L'agriculture est bien développée au niveau du Mali, les femmes investissent davantage le secteur au détriment des hommes, nous confie certaines dames du pays qui soutiennent l'initiative.

«L'accompagnement est une nécessité dans les activités des femmes de l'Afrique en générale, elles ont presque le même soucis à savoir, l'accès au crédit, à la terre au marché entre autre. Si on travaille à lever toutes barrières, je pense que l'Afrique pourra se développer avec les femmes » a avancé Salimata Fofana, femme entrepreneuse travaillant dans l'agro alimentaire.

Et Mme Diakité de renchérir : « les femmes sont bien organisées au Mali. Elles sont en association, avec cette opportunité, elles pourront davantage se constituer pour concourir aux fonds et être compétitives dans le marché local et international.» Rappelons que le forum «genre et développement» se tient sur le thème : «l'entreprenariat féminin dans le domaine de l'agro business, clé de l'émergence du continent» en prélude au sommet Afrique France prévu au mois de janvier.

OUVERTURE FORUM «GENRE ET DEVELOPPEMENT» : Donner une place de choix aux femmes

Le forum «Genre et développement» sur le thème : « l'entreprenariat féminin dans le domaine de l'agro business, clé de l'émergence du continent », s'est ouvert hier, mardi 13 décembre à Bamako. Une occasion saisie par les organisateurs pour faire un plaidoyer à l'endroit des décideurs pour une meilleure prise en charge de la femme dans ledit domaine. La cérémonie officielle a été présidée par le Premier ministre du Mali, Modibo Keïta qui a rappelé l'apport de la femme dans le développement de la société.

Pour le maire de la commune 5 de Bamako, «le pouvoir se prend, il ne se donne pas». Une manière de dire aux femmes de se battre pour récupérer la place qu'il leur revient dans le développement de l'Afrique. Ainsi, lors de la cérémonie d'ouverture du forum : «genre et développement», Boubacar Maiga a souligné que les femmes sont des distributeurs de richesses et il faut travailler à leur donner une bonne place dans l'agro-business d'où la pertinence du thème.

La présidente du comité national du forum genre, Sina Danba Maiga, est allée dans ce sens. «Nous avons engagé un dialogue franc avec les femmes entrepreneuses des 10 régions du Mali. Nous avons identifié les problèmes qui tournent autour de l'accès au crédit, à la terre, au marché national et international en vue d'avoir des outils qui pourront permettre à nos autorités de défendre ces femmes dans les différentes instances», a avancé Mme Maiga.

Et de poursuivre : «le forum est un événement majeur en termes de croissance, une chance pour les femmes de décoller, de se repositionner dans le marché pour le développement de l'Afrique.» En attendant, le sommet Afrique-France, la 27ème qui va se dérouler au Mali en janvier 2017, le plaidoyer se poursuit.

Pour le représentant de Onu-femme Mali, les institutions travaillent à placer la femme au cœur du développement. Toutefois, l'organisation a appelé la communauté africaine à travailler afin de créer un environnement favorable pour que ces femmes puissent avoir accès aux financements et augmenter leurs compétitivités.

Abdoullah Coulibaly, président du comité national d'organisation du sommet Afrique-France a déclaré que le contexte dans lequel se tient le sommet de Bamako conforte à suffisance, le choix des thématiques qui structureront les échanges entre les chefs d'Etat et de Gouvernement. Il s'agit entre autre de partenariat, paix, sécurité et émergence.

« Le Mali a rarement bénéficié d'une occasion comme l'organisation dudit sommet pour renforcer sa cohésion interne par une forte mobilisation sociale et en faire un tremplin, un catalyseur de développement. Je suis heureux de constater que la conscience claire de cette opportunité est un terrain commun entre toutes les composantes du peuple Malien», a souligné M. Coulibaly.

Et de rappeler l'esprit qui a conduit à l'organisation des fora en prélude au Sommet. De son avis, « les foras constituent le levain intellectuel et scientifique de notre stratégie de mobilisation sociale pour le sommet. Il s'agit d'aller à l'écoute des acteurs qui créent des emplois, les richesses et la croissance. Aller à leur écoute sur les préoccupations et leurs besoins mais surtout pour recenser leurs suggestions à soumettre à la très haute attention des Chefs d'Etat et Gouvernement ».

Le forum sur «genre et développement» prend fin le 16 décembre prochain.