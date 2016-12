Sud-Soudan: Salva Kiir initie un dialogue national inclusif

Quarante-huit agents des forces de sécurité sud-soudanais et leurs dépendants ont été… Plus »

Mais pendant les négociations pour la création de ce nouveau gouvernement, en juillet 2016, les oppositions réapparaissent et les combats reprennent à Juba, entre les deux chefs et leurs fractions armées.

Et de promettre : « Votre gouvernement garantira la sécurité et la liberté de tous les acteurs qui participeront au dialogue national, y compris ceux qui sont actuellement hors du pays, dont certains sont opposés au gouvernement ».

J'appelle ceux qui portent encore des armes à arrêter de détruire leurs propres maisons et leur propre pays, et à rejoindre le dialogue national », a déclaré le président Kiir devant le Parlement, en appelant à une « cessation immédiate des hostilités ».

