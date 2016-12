Congo-Brazzaville: CAN Edith Lucie Bongo Ondimba, Brazzaville 2018 - La Fécohand pense déjà à la deuxième édition

Quatrièmes lors de la dernière édition à Lunda en Angola, les Diables rouges ambitionnent de disputer au moins la finale lors de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations Edith Lucie Bongo Ondimba, prévue en 2018 à Brazzaville.

Au cours d' une conférence de presse, qu'il a animée le 14 janvier au siège de la Fédération congolaise de Handball, Jean Claude Ibovi a reprécisé cet objectif.

« Nous qui sommes 4e aujourd'hui, nous devons nous battre pour être face à l'Angola à domicile, parce qu'il y a l'Angola et les autres. Ça s'impose à nous de gagner face à la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun et la Tunisie.

Ça s'impose à nous dans deux ans. Mais gagner l'Angola, ce sera difficile. Mais, on va le faire douter », a commenté Jean Claude Ibovi face à la presse.

La préparation de Luanda a été un fiasco, d'après ses explications. Le président de la Fécohand a, en effet, reconnu que le Congo était le seul pays parmi les neuf, à se contenter d'une préparation locale.

L 'Algérie, a-t-il précisé, sortait de l'Espagne pour un stage d' un mois, la Guinée Conakry en France pour la même durée. L'Angola qui sortait des Jeux olympiques, après avoir occupé le 6e rang, est aussi resté au Portugal pour un mois.

La Côte d'Ivoire s'est préparée en France, le Cameroun a passé un mois au Brésil, le Sénégal en France. Le Congo n'a pas appliqué à la lettre son programme de préparation, parce que les moyens sont sortis à une semaine de la compétition.

« Du 10 au 23 octobre , l'équipe devrait être en régime d' externat. Du 24 octobre au 11 novembre, l'équipe devrait se retrouver à Yaoundé et du 27 novembre au 7 décembre, à Benguela.

Une fois arrivée aux commandes, nous attendions que les fonds soient mis à notre disposition. On ne pouvait plus aller à Yaoundé, puisque la période était déjà épuisée.

C'est à une semaine du départ pour Luanda que nous avons reçu du ministère les moyens: un montant de 25 millions. Nous sommes le seul pays, ayant fait la préparation locale.

C'est très dangereux », a t-il expliqué, avant de se satisfaire du rang occupé par les filles. « Nous sommes sortis 4e avec une préparation locale et une ossature à 90% locale. C'est pour dire que si on avait un peu du temps, on devrait faire mieux. »

Le programme de préparation de 2017 dévoilé

Pour 2018, le nouveau bureau de la Fécohand entend préparer autrement les Diables rouges. Selon Jean Claude Ibovi, la Confédération africaine de handball (Cahb) s'est engagée à mettre à la disposition du Congo un expert de la fédération mondiale.

Et ce, conformément au contenu du procès verbal signé entre les deux parties pour abriter cette CAN. Dans ce document, a révélé le président de la Fécohand , « le Congo doit mettre en place un comité d'organisation opérationnel dès 1er janvier 2017, élaborer le plan de travail qui débouchera sur un calendrier de mission de suivi de la Cahb, payer la somme de 10 mille euros représentant le droit d'organisation de la compétition, confectionner les tenues de travail, accueillir les activités en marge de la compétition puis s'occuper des visas et la douane. »

Le point le plus important, a-t-il dit, est cette recommandation de la Cahb, invitant la partie congolaise à œuvrer pour une organisation rigoureuse de cet évènement et à une préparation efficiente de l'équipe nationale.

Jean Claude Ibovi a profité de cette recommandation pour révéler à la presse, le projet de préparation des Diables rouges au titre de l'année 2017, qui sera soumis au conseil fédéral pour adoption. D'après ce programme, tous les championnats des ligues doivent commencer avant le 12 février, d'autant plus que la coupe des vainqueurs de coupe va se dérouler en mars.

Il faut déjà donner un peu du jus à Patronage et Cara engagés dans cette compétition . Au mois de mai, a-t-il ajouté, la Fécohand procédera à un premier regroupement.

« Nous allons faire venir les filles de France pour 15 jours avec celles de Brazzaville, puisque le championnat de Paris s'arrête en mai », a-t-il expliqué.

Après ce regroupement, les filles repartiront dans leurs clubs respectifs pour préparer le championnat national, prévu en juillet. Et en août, elles entameront un deuxième regroupement (pour la même durée), avant de repartir en septembre pour les clubs champions en octobre.

Le troisième regroupement de l'année est prévu en décembre. « Il y aura la coupe du monde qui se jouera en Allemagne, une période creuse consacrée aux Diables rouges », a-t-il souligné, avant de préciser que la Cahb confiera au Congo, la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupes avant la CAN, afin de lui permettre de tester le travail effectué en amont.

Répondant à la rumeur selon laquelle, il aurait constitué les Diables rouges avec l'ossature d'Abo sport, Jean Claude Ibovi a tranché net : « Quand nous envoyions les équipes à l'étranger, nous les renforcions. Asel qui a joué la finale a été renforcée par d'autres joueurs, qui n'évoluent pas au sein du club. Ce n'était pas l'équipe d'Asel.

C'étaient les Diables rouges puisque dans les 7 majeurs, c'est-à-dire l'équipe type qui a disputé la CAN de Luanda, il y avait 5, qui ont accompagné Asel », a-t-il expliqué, avant promettre de changer le code de bonne conduite des Diables rouges, autrement dit, le règlement intérieur.