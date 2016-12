Afrique de l'Ouest: Présidentielle française - François Fillon en visite en Afrique de l'Ouest

L'ancien Premier ministre a été élu dimanche dernier par un large score lors du second tour de la… Plus »

Il a l'intention de rencontrer les acteurs politiques et économiques du continent, ainsi que des associations de la diaspora et de la société civile installées en France, qui constituent un véritable laboratoire d'idées.

Personne n'a de leçons à donner à l'autre et chacun est utile à l'autre ». Il demandait à la France d'« encourager les pays d'Afrique à créer une Communauté Africaine des Gisements Miniers et des Ressources Naturelles».

L'ancien Premier ministre se rendra au Mali, notamment à Bamako et à Gao pour rencontrer les forces françaises. Puis prendra le chemin du Niger, plus précisément à Madama. La dernière tournée africaine de François Fillon remonte à novembre 2013, notamment au Sénégal et en Côte d'Ivoire.

