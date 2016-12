Nigeria: Vers la fermeture des camps de déplacés

C'est pourquoi notre programme de reconstruction et de réhabilitation est très actif et nous employons des ressources locales pour reconstruire les communautés détruites par Boko Haram.

Là où les gens ont montré la volonté de rentrer, nous les aiderons à rentrer et à reconstruire leur vie. Nous avons déjà commencé les travaux de reconstruction à Bama et Gwoza », a déclaré Kashim Shettima.

Malgré ces efforts, d'énormes défis humanitaires restent à relever. Dans la ville de Maiduguri, qui accueille plus d'un million de déplacés, les ressources manquent cruellement, en particulier l'eau et l'assainissement, les installations hospitalières, même les questions de sécurité alimentaire.

Copyright © 2016 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.