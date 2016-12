Algérie: Lutte contre le cancer - La qualité de la formation des physiciens médicaux est"primordiale"

"L'imagerie par résonnance magnétique (IRM)", "la radiothérapie" et "la dosimétrie" (détermination de la dose d'irradiation devant être administrée pour traiter la tumeur) figurent parmi les principaux domaines techniques abordés à cette occasion par des spécialistes nationaux et quelques invités étrangers.

Après avoir mis l'accent sur les efforts consentis par l'Etat pour la réalisation et l'équipement de nombre d'établissements spécialisés à l'instar des Centres anti-cancer (CAC), Pr Zitouni a estimé qu'il est temps "d'adapter la qualité et l'expertise des professionnels de santé à leur environnement".

Il a également rappelé que plusieurs recommandations ont été validées dans le Plan national cancer, dont celle portant "organisation d'Assises ou d'une Conférence nationale sur l'optimisation de la formation et des qualifications dans les métiers de la radiothérapie et de la médecine nucléaire".

Le Pr Zitouni a toutefois insisté sur "la nécessité d'accorder plus d'importance à la qualité de la formation", soutenant que "si on veut améliorer les choses, il faut absolument qualifier les ressources humaines".

"La qualité de la formation des physiciens médicaux doit être l'objectif primordial des institutions universitaires et sanitaires", a souligné Pr Zitouni lors d'une rencontre tenue à l'Université des sciences et de la technologie "Mohamed Boudiaf" (USTO-MB) sous le thème "La physique médicale au profit de la lutte contre le cancer".

Copyright © 2016 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.