Egypte: Crash du vol EgyptAir - Des traces d'explosifs retrouvées sur les victimes

La commission d'enquête égyptienne a annoncé ce jeudi 15 décembre que des traces d'explosifs ont été trouvées sur des victimes du vol MS804 Paris-Le Caire d'Egyptair. L'avion s'était abîmé en Méditerranée au nord d'Alexandrie le 19 mai dernier, avec 66 personnes à bord.

Selon la commission d'enquête, le rapport des médecins légistes égyptiens indique avoir décelé des traces de produits explosifs sur les restes de certaines des victimes. La commission a ajouté avoir déféré l'affaire devant le parquet égyptien pour « suspicion d'acte criminel à l'origine de l'incident ».

Les informations disponibles jusqu'à présent, après l'analyse des boites noires, avaient indiqué qu'un incendie s'était déclaré dans la cabine de pilotage. Le pilote a cherché à maitriser l'appareil tandis que le copilote a vainement tenté d'éteindre l'incendie avant que l'Airbus A320 ne s'écrase.

L'incendie a dû être extrêmement rapide puisque les pilotes n'ont pas lancé de message de détresse. Ce sont des navires français munis d'engins spécialisés dans la plongée profonde qui ont pu récupérer les restes de l'avion et des victimes. Il y avait notamment 40 Egyptiens et 15 Français à bord du vol MS804 Paris-Le Caire.

«Ça ne nous surprend pas»

Une annonce qui ne surprend pas maître Sébastien Busy, l'avocat des familles des victimes. « Cette nouvelle est une vraie fausse nouvelle. On savait depuis le mois d'août que les Egyptiens prétendaient avoir retrouvé des traces de TNT sur les débris. Il semblerait que cette nouvelle soit la suite logique de la nouvelle du mois d'août. Ça ne nous surprend pas. D'autant plus qu'elle survient le lendemain de la mise en ligne d'une pétition des familles des victimes françaises pour qu'elles puissent enfin obtenir la restitution des corps de leurs proches. Le rapport de l'institut médico-légal du Caire date maintenant de plus de 3 mois et on découvrirait aujourd'hui des traces d'explosifs sur les corps des victimes ? Ça me laisse à la fois pantois et dubitatif sur la volonté des Egyptiens. J'ai la sensation que les Egyptiens voudraient que ce soit un acte de terrorisme pour permettre d'impliquer Paris. »

Même scepticisme du côté des proches. Sophie a perdu son fils dans cet accident, elle ne croit pas aux révélations des autorités égyptiennes. « On ne sait pourquoi, l'Egypte ne veut pas rendre 15 corps. On ne comprend pas comment la France accepte un tel chantage. Ça fait sept mois qu'on attend de récupérer nos proches pour les enterrer. Les autorités françaises ne nous disent pas grand-chose, on apprend les informations par les médias, on est traité d'une façon absolument lamentable. On ne peut pas récupérer les notre pour les enterrer, le ministère des Affaires étrangères nous ballade. Cette espèce de silence, d'omerta, pour 15 personnes pour un crash, n'a aucun sens. Nous demandons Hollande de nous recevoir, on lui demande de prendre l'engagement de régler politiquement et diplomatiquement ce dossier avec l'Egypte. Ce n'est pas aux ressortissants français de le faire. »