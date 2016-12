Nigeria: Santé - Novartis lance « SMS for Life 2.0 » au pays

Le programme « SMS for Life 2.0 » a été lancé le 12 décembre pour la première fois dans l'État de Kaduna, troisième région la plus peuplée du Nigeria, en collaboration avec le ministère de la Santé de cet État.

Ce programme de santé, basé sur des technologies innovantes, vise à renforcer la disponibilité des médicaments essentiels et à améliorer les soins apportés aux patients dans la région en recourant à des technologies simples d'utilisation, disponibles et abordables. Avec plus de six millions de personnes, Kaduna est le troisième État le plus peuplé du Nigeria. SMS for Life 2.0 s'appuie sur le programme SMS for Life lancé par Novartis en 2009, qui utilisait les téléphones portables pour gérer les ruptures de stocks de médicaments contre le paludisme dans plus de 10 000 centres de soins de santé de pays d'Afrique sub-saharienne.

Cette nouvelle version améliorée du programme SMS for Life 2.0 utilisera des smartphones et des tablettes pour relever les principaux défis opérationnels auxquels sont confrontés les centres de soins de santé isolés de l'État de Kaduna. « Les travailleurs de la santé locaux seront en mesure de suivre le niveau des stocks de médicaments essentiels, tels que les antipaludéens, les vaccins, les traitements contre le VIH, la tuberculose et la lèpre, et d'envoyer des notifications aux responsables médicaux de district lorsque ces niveaux sont bas. Le programme permettra également de suivre les paramètres de surveillance du paludisme, des décès maternels et infantiles et de plusieurs autres maladies, y compris la rougeole, la fièvre jaune et le choléra. En outre, SMS for Life 2.0 permettra d'assurer la formation des travailleurs de la santé au sein des centres locaux, en mettant à disposition des modules d'e-learning à la demande », a fait savoir Novartis.

En parallèle à ce lancement au Nigeria, Novartis et son partenaire à but non lucratif Right to Care ont signé un protocole d'accord avec le ministère de la Santé de Zambie en vue de déployer SMS for Life 2.0 dans 2000 centres de santé à travers le pays. Ce programme, qui inclura le suivi des stocks, la surveillance de maladies et des modules d'e-learning, sera soutenu par Vodacom et devrait être lancé au 2e trimestre 2017.