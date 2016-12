Centrafrique: "La Minusca doit partir"

Alors que la République centrafricaine (RCA) est frappée dans ses parties Est, Centre et Ouest par une… Plus »

Ne pas relâcher la vigilance en RCA... La Mission des Nations Unies en République centrafricaine souligne que la situation reste extrêmement volatile dans le pays. Après des enquêtes menées sur le terrain entre le 1er juin 2015 et le 31 mars 2016, c'est-à-dire jusqu'à la fin du gouvernement de transition, la Minusca relève les exactions de plusieurs groupes armés toujours actifs, notamment dans le centre et le sud-est du pays, mais aussi des violences à l'encontre des femmes, notamment, courantes au sein de la population civile. Réaction à ce tableau peu glorieux de la situation des droits humains et de la sécurité en RCA, avec Joseph Bindoumi. Ex-ministre de la défense, il préside de nouveau la Ligue centrafricaine des droits de l'Homme.

Copyright © 2016 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.