Afrique: CAN Beach Soccer 2016 - Le champion du continent éliminé

Ils ne sont plus que trois pour le titre très convoité de Joueur Africain de l'année, l'attaquant… Plus »

Dans le groupe A, la Côte d'Ivoire perd 2-4 devant l'Egypte et se fait éliminer. Les Pharaons progressent dans le dernier carré. Tout comme le pays hôte, le Nigéria victorieux du Ghana (déjà éliminé) 4-3. Victor tale a inscrit le but de la qualification.

Un peu plus tôt, le Sénégal déjà qualifié avec 6 points soit 2 victoires en autant de matchs, a clôturé la phase de groupes avec un retentissant 10-2 devant la Libye. Homme du match, Lansana Diassy a inscrit un quadruplé. Mamadou Sylla Gorgui Faye, Hamidou Barry (doublé) et Babacar Fall ont également marqué pour les Lions.

Coup de tonnerre à la CAN Beach soccer 2016 au Nigéria. Lors de la troisième journée de la phase de groupes, Madagascar, champion d'Afrique en titre a été sorti. Conséquence: le Sénégal et le Maroc se qualifient pour les demi-finales.

Copyright © 2016 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.