Rwanda: Préparation Conférence mondiale des télécommunications - Le Rwanda accueille l'évènement

Des responsables publics et des dirigeants d'entreprises du secteur des TIC examinent une nouvelle série d'initiatives régionales pour la période 2018-2021.

La Réunion préparatoire régionale (RPM) pour l'Afrique a eu lieu à Kigali (Rwanda). Les participants ont évalué la mise en œuvre du Plan d'action de Dubaï, qui a été adopté à la dernière Conférence mondiale de développement des télécommunications de l'UIT (CMDT-14) et dont l'exécution se poursuit, et ont commencé à examiner les initiatives régionales pour l'Afrique pour la période 2018-2021.

Cette réunion était la deuxième d'une série de réunions préparatoires régionales qui se tiendront dans le monde entier, afin d'aider chaque région à définir des priorités en vue de la CMDT‑17. La première RPM a eu lieu à Bichkek (République kirghize) du 9 au 11 novembre 2016. La CMDT-17, qui aura lieu à Buenos Aires (Argentine) du 9 au 20 octobre 2017, établira un plan mondial pour le développement des télécommunications et des TIC pour les quatre années suivantes.

«La Réunion préparatoire régionale permet d'assurer la coordination régionale dans l'optique de la CMDT‑17 et de recenser les problèmes à traiter au niveau régional, compte tenu des besoins les plus urgents des Etats Membres et des Membres de Secteur de la région», a déclaré Houlin Zhao, Secrétaire général de l'UIT.

Jean PhilbertNsengimana, Ministre de la jeunesse et des TIC du Rwanda, a fait savoir que chaque occasion qui nous est offerte de nous réunir, entre dirigeants des secteurs public et privé, établissements universitaires et entités de la société civile dans le domaine des TIC, doit être mise à profit afin de promouvoir le rôle actuel et potentiel des nouvelles technologies au service d'un monde et d'un continent meilleurs.