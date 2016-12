Sénégal: Saint-Louis - Le 5e Salon international du livre s'ouvre par des hommages à Chinua Achebe

Le salon sera marqué par des expositions de livres, des séances de conte, des ateliers d'écriture pour les écoliers et les lycéens, des concours de diction et de nouvelles, selon les organisateurs.

"Il était l'une des plus grandes figures de la littérature africaine. C'était un devoir pour nous de lui rendre un hommage mérité à travers le parrainage de cette fête du livre", a souligné Alioune Badara Coulibaly, le président du Cercle des écrivains et poètes de Saint-Louis (CEPS).

L'auteur du célèbre roman "Le monde s'effondre" (1958), traduit dans plusieurs langues, était l'un des plus grands écrivains du continent africain au regard de son talent et de la dimension de ses écrits, a rappelé M. Sougou.

"Achebe est le touche-à-tout de la littérature africaine. Il a été nouvelliste, romancier, essayiste, conteur, éditeur d'une revue littéraire et d'un journal. Il a fait tout ce qu'il était possible de faire dans la littérature", a souligné le professeur Abdou Karim Sougou lors de la cérémonie d'ouverture de la manifestation.

