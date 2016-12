Burkina Faso: Coopération - « Le pays est sur la bonne voie », selon l'ambassadeur d'Ethiopie

Il a, par ailleurs, indiqué qu'il est membre du conseil du Millenium chalenge corporation (MCC) et il salue l'admission du Burkina au deuxième compact. « Notre objectif est de voir avec la nouvelle administration américaine comment introduire les investissements privés dans les investissements publics de l'Etat américain », a précisé le président de l'IGD. M. Nedelcovych a, en outre, précisé que son réseau est spécialisé dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et de l'agro-industrie, ce qui pourrait être profitable pour le « pays des Hommes intègres »

L'homme d'affaires américain dit être venu parler « business » avec le chef de l'Etat. « Nous sommes ici pour voir dans quelle mesure nous pouvons réintégrer l'agro-industrie au Burkina Faso et voir au niveau de notre organisation comment attirer les meilleurs investisseurs américains et européens vers le Burkina Faso », a-t-il expliqué.

Il y a eu beaucoup d'accords entre les deux pays dans plusieurs domaines et il nous reste maintenant à les mettre en œuvre, a-t-elle poursuivi. « Nous allons travailler davantage dans le développement de la sécurité, du renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale », a-t-elle précisé.

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, le jeudi 15 décembre 2016, l'ambassadeur d'Ethiopie au Burkina, Yeshimebrat Mersha Kassa, en fin de mission et le président de « Initiative for global development » (IGD), Mima Nedelcovych.

Copyright © 2016 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.