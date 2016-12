Cameroun: Lutte contre Boko haram - Des militaires nigérians font défection

Engagés dans l'opération « Rescue Finale », beaucoup refusent de rejoindre les combats. Des pertes sont déplorées.

Le chef d'état major de l'armée de terre nigériane aurait promis qu'en 2017, les militaires engagés dans l'opération Lafiya Dolle devront rejoindre les postes auxquels ils sont affectés. Lafiya Dolle est l'opération des forces armées nigérianes pour la lutte contre Boko haram. A côté de cette opération, il en existe une autre, Rescue Finale.

Celle-ci a pour but d'investir et de nettoyer la forêt de Sambisa de la présence de Boko haram. Pour cette mission spécifique, des militaires nigérians de Lafiya Dolle ont associé une section et un peloton blindé du secteur n°1 de la Force multinationale mixte (Fmm). Ensemble ils ont entrepris de déloger les terroristes. Le 12 décembre était convenu l'assaut final. Le « camp zéro », le poste de commandement de Boko haram devait être rasé par la 21ème brigade de l'armée nigériane.

Mais, les choses ne se déroulent visiblement pas comme prévu. Les troupes de la 21ème brigade n'ont pas pu engager leurs lourds engins blindés pour ratisser ledit camp terroriste. Elles ont dû se positionner plus loin à Bula Bello. De cette position elles ont tiré des obus. Malgré elles se sont fait attaquer. Un soldat nigérian a été tué et trois autres ont été blessés. Deux combattants ont été abattus. Un fusil Ak 47, un obus pour lance roquette, des munitions pour fusil, un vélo, des bidons vides ont été récupérés. Par ailleurs, sur la route entre Damasak et Gudumbali dans la localité nigériane de Zari, le lieutenant colonel nigérian O. Osumu a été tué après que le pickup dans lequel il était a sauté sur un engin explosif improvisé.

Deux soldats qui l'accompagnaient ont été blessés. Sur la route entre Buni et Yadi, d'autres militaires nigérians sont tombés dans une embuscade. Deux ont été légèrement blessés. Tous ces événements conduisent des militaires camerounais engagés dans l'opération Rescue Finale à reconnaître le retard de l'assaut final . « C'est un ralentissement de l'avancée mais, c'est pour mieux relancer l'assaut final », espère notre source.

« Il y a quand même quelques soucis avec l'état d'esprit de nos frères nigérians », accepte t'on. « Une petite grogne, pour des raisons qui ne nous sont pas révélés ».