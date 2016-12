Gambie: Situation politique - Importante déclaration de Jammeh attendue ce vendredi

Photo: Le Pays

Président Yahya Jammeh et son épouse.

Va-t-on vers le dénouement de la crise en Gambie ? En tout cas, force est de reconnaître que l’espoir semble s’enflammer dans la foulée de la rencontre d’hier, jeudi, entre le président Yahya Jammeh et les imams et prêtres du pays. Une rencontre très prometteuse, selon des sources concordantes, et à l’issue de laquelle l’homme fort de Banjul devrait s’adresser au peuple gambien ce jour, vendredi 16 décembre 2016.

Les tractations pour ramener Yaya Jammeh à la raison se poursuivent en Gambie. Après une délégation de la CEDEAO, ce sont des imams et prêtres du pays qui sont allés à la rencontre du président autocrate hier, jeudi 15 décembre. Jammeh en a profité pour faire une nouvelle apparition à la télévision nationale (GRTS), sans toutefois entrer dans les détails des discussions qu’il a eues avec les religieux.

Mais depuis, des supputations vont bon train. D’aucuns parlent de sortie de crise alors que d’autres estiment qu’il s’agit d’un simple coup de bluff, après cette rencontre marathon. Le Président gambien raccompagnant ses hôtes s’est brièvement confié à la GRTS. Il est resté très évasif mais a tenu un «discours constructif sur la nécessité d’une union nationale».

Nous tenons de sources sûres que Yahya Jammeh devrait même faire une importante déclaration, ce vendredi 16 décembre. Selon les mêmes sources, les chefs religieux n’ont pas voulu se prononcer à leur sortie d’audience, préférant laisser la primeur de la déclaration à Yahya Jammeh. Mais, ils étaient visiblement «très satisfaits» de leur audience, confient nos sources.

Le Palais de la State House n'a pas encore communiqué sur l'heure et le format de cette adresse de Yahya Jammeh au peuple gambien. Pour rappel, le président gambien sortant Yahya Jammeh avait annoncé, vendredi, qu'il ne reconnaissait pas les résultats de l'élection présidentielle du 1er décembre, une semaine après avoir pourtant reconnu sa défaite face à l'opposant Adama Barrow, dans une déclaration télévisée. « Tout comme j'ai loyalement accepté les résultats, en croyant que la Commission électorale était indépendante, honnête et fiable, je les rejette dans leur totalité », avait affirmé Yahya Jammeh, dénonçant des erreurs inacceptables de la part des autorités électorales. « Laissez-moi répéter: je n'accepterai pas les résultats sur la base de ce qui est arrivé, avait-t-il encore dit, appelant à la tenue d'un nouveau scrutin. Yayha Jammeh dénonçait alors une erreur de comptabilisation reconnue par la Commission électorale indépendante (IEC), accordant la victoire à M. Barrow, mais avec moins de voix d'avance qu'annoncé initialement et fait état d'enquêtes sur l'abstention qui ont révélé, selon lui, que de nombreux électeurs n'avaient pu voter en raison d'informations erronées.

En réponse à ce revirement de l’homme fort de Banjul, la Cedeao a dépêché une mission dans la capitale gambienne pour rencontrer le président Jammeh, mais elle n’a pas réussi à le faire revenir sur sa décision de contester les résultats de l’élection présidentielle. Et cela, malgré les condamnations de la communauté internationale, des Usa, de l’Onu, du Sénégal comme de moult capitales du monde. Ultime développement de cette crise : hier, c’est le président élu Adama Barrow qui est monté au créneau en indiquant à la BBC qu'il se proclamera président le 18 janvier si Yahya Jammeh venait à ne pas démissionner.