Libye: Affaire des marins de Sfax retenus en Libye - Ils payeront une amende pour rentrer

Ils sont plus de trente marins-pêcheurs de la région de Sfax à croupir dans les prisons libyennes depuis le 15 novembre dernier, date de l'arrestation de leurs trois chalutiers spécialisés dans la pêche en haute mer par les forces de la garde maritime libyenne.

Une source sécuritaire suivant l'affaire depuis son déclenchement déclare : «Les marins emprisonnés comparaîtront devant la justice libyenne le 28 décembre. On apprend qu'ils seront obligés de payer une amende de l'ordre de cinq mille dinars pour chaque marin et de quarante mille dinars pour chaque chalutier».

La même source ajoute : «Hier, les familles des marins ont procédé à la fermeture de l'entrée du port de Sfax durant deux heures en signe de protestation contre l'arrestation de leurs enfants depuis un mois».

Pour ce qui est de la réaction des autorités, on apprend qu'une délégation comprenant des représentants des ministères des Affaires étrangères et de la Défense a déjà fait le déplacement pour négocier avec les autorités libyennes qui assurent que l'affaire est entre les mains de la justice et que les marins regagneront la Tunisie une fois les amendes payées.

Hier, les autorités régionales de Sfax ont rencontré les familles des marins retenus en Libye et leur ont promis de coordonner davantage les efforts fournis en vue d'obtenir leur libération le plus tôt possible.

Il est à rappeler qu'un autre groupe de marins-pêcheurs de Mahdia (plus précisément de La Chebba) ont été retenus en octobre dernier en Libye pour les mêmes raisons et qu'ils n'ont été libérés qu'après avoir payé les amendes qui leur ont été infligées par la justice libyenne.